Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 3 de septiembre de 2019, p. 5

El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, advirtió ayer que en el Senado no pasarán las reformas constitucionales que quiere Morena ni ningún nombramiento de funcionarios importantes. No hay condiciones para ello; primero que respete los acuerdos y la ley en la Cámara de Diputados .

Kuri se refirió a que la bancada de Morena y sus aliados en San Lázaro no respetaron el acuerdo y la ley, en donde se establece que la presidencia de la Cámara de Diputados será rotativa entre las tres principales fuerzas políticas , acuerdo que el sábado el grupo parlamentario que coordina el diputado Mario Delgado no respetó.

En entrevista, se le prerguntó “si ya contaba con el respaldo de PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y PRD para frenar las reformas constitucionales, y respondió: “Ya conversé con los coordinadores de los senadores del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para que como bloque opositor en esta cámara no se apruebe ninguna reforma constitucional ni nombramientos de funcionarios .

Añadió: aún no he conversado con el coordinador del PRD, pero con los legisladores de PAN, PRI y MC tenemos los votos suficientes para que no se apruebe ninguna reforma constitucional hasta que respeten los acuerdos en San Lázaro .

Sostuvo que “no es un tema del blanquiazul, sino una causa de todos. Está en la ley que el segundo año legislativo le corresponde a la segunda fuerza presidir la Cámara de Diputados, que en este caso es el PAN, y el tercer año al PRI, como tercer lugar.