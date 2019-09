▲ Ricardo La Volpe sigue a la deriva con el Toluca, que lleva cinco partidos perdidos en ocho jornadas. Foto Afp

Todo salió a pedir de boca a los equipos que integran el Comité de Desarrollo, ideólogos e impulsores de frenar el descenso. Ni el guion más maquiavélico hubiese previsto un actor de reparto tan a modo para su conveniencia como el Veracruz de Fidel Kuri. A la Primera División no le importa el deshonor de tener como socio a un equipo con la cifra récord de 34 partidos sin victoria y que no paga a sus jugadores en tiempo y forma.

Lo trascendental para los integrantes de dicho comité, entre ellos Alejandro Irarragorri (Santos), Gustavo Guzmán (Atlas), Rodrigo Ares de Parga (Pumas) y José Luis Higuera (Chivas), es que pudieron hacer negocios y los intereses que en ese momento representaban quedaron a salvo, a pesar del mediocre desempeño de sus equipos, por la sencilla razón de que ninguno estará peor que el Tiburón Rojo.

Salvo ese detalle bochornoso de tener como socio al peor equipo de la historia, para las arcas de la Federación todo es ganar. Ya se embolsó los 120 millones de pesos que pagó el ex político veracruzano, y si la familia Kuri sigue encaprichada en encajar a su club en el máximo circuito, ya puede ir alistando 20 millones de dólares, unos 400 millones de pesos para engordar aún más las finanzas de una Federación que le dio la espalda.

En medio del drama jarocho quedó Enrique Ojitos Meza. En un par de meses sufrió grave metamorfosis. En su presentación, contagiado por el brío de sus hijos en el papel de auxiliares, aseguró estar con la ilusión de un joven entrenador . Sesenta días después cargaba una aplastante losa, recriminó al arbitraje y por primera vez renunció a un reto: Me siento impotente. He puesto ganas, toda mi experiencia, lo mejor de mí y no he podido , confesó el veterano estratega.

La afición mexicana perdió interés en la Liga Mx, se volvió de sofá y casi no va al estadio, ni siquiera el partido Cruz Azul contra Chivas le resultó atractivo. América se despeñó en la jornada doble. Ricardo Tuca Ferretti aseguró que sus Tigres brindaron su mejor partido ante León; en realidad aburren. A Ricardo La Volpe le quedó grande el banquillo del Toluca, la directiva le dio todo, pero el timonel argentino sólo sabe repartir culpas.

marlenexantosx@gmail.com