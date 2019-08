Ap

La Haya. Un histórico juicio sobre la eutanasia empezó ayer en Holanda para intentar definir qué hacer con pacientes con demencia que previamente expresaron su deseo de morir bajo ciertas circunstancias, pero que probablemente reconsideraron.

El juicio se centra en una mujer de 74 años que hace tres años recibió dosis mortales de medicamentos a pesar de que había indicios de que pudo haber cambiado de opinión. La médica del caso está acusada de no hacer lo suficiente para averiguar si la paciente quería morir.

La médica está acusada de violar la ley de eutanasia y, si el juez falla que la petición de la paciente no bastó, ese cargo, en teoría, podría convertirse en uno de homicidio. Sin embargo, la fiscalía no busca una sentencia penal y no pone en duda su buena intención de la médica; en lugar de eso, utiliza el caso para definir un mejor marco legal para futuras ocasiones.