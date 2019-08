Agencias

Periódico La Jornada

Domingo 25 de agosto de 2019, p. a14

Lima. Los tenismesistas Claudia Pérez, María Sigala y Víctor Reyes consiguieron las primeras medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, así como plazas a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

La mexiquense Claudia Pérez Villalba fue la primera mexicana en subir al podio continental, tras cerrar invicta en el round robin de tenis de mesa en la categoría TT7. Camino al oro, derrotó a la argentina Giselle Muñoz, primera clasificada de América, por 3-1; después dio cuenta de la canadiense Stephanie Chan, por 3-2; en su tercer duelo doblegó a la brasileña Millena Santos 3-2, triunfo con el que aseguró la presea dorada. Más tarde cumplió con el cuarto partido de trámite, también con victoria de 3-0 ante otra brasileña, Aline Ferreira.

Son mis primeros juegos y ganar el oro me da una emoción que no puedo explicar, estoy muy feliz, además me informaron que logré la primera plaza a Tokio 2020, aquí en Lima, así que es doble felicidad. No lo imaginé, yo venía por una medalla de bronce, pero afortunadamente los entrenamientos y la preparación previa dieron resultado , compartió Claudia, quien sufre de artritis reumatoide y se inició hace cuatro años en el tenis de mesa. Previamente practicó basquetbol y danza en silla de ruedas.

Las otras preseas doradas y plazas fueron conseguidas por María Sigala, quien derrotó en la semifinal de la categoría TT2-3 a la cubana Yanelis Silva, por 3-2, y en la final se impuso 3-0 a la brasileña Marliane Santos. En TT2, Víctor Reyes subió a lo alto del podio al vencer en la final 3-2 al chileno Luis Flores.