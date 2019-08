La mafia neoliberal debe rezar el rosario

n su implacable paso, el prehistórico viento furioso arranca de raíz al mito y lo arroja a la inmisericorde realidad. La doncella es exhibida en sacrificio para salvar a todos los dioses de sí mismos. He aquí a Rosario Robles, presa de los nuevos vientos, aventada a su suerte en prenda por los neoliberales más miserables.

Ante el gran atraco a la nación en las últimas casi cuatro décadas, la entrega de todas las riquezas de la nación, todas las instituciones y el propio Estado a la rapiña oligarquía financiera, la acusación a la secretaria de Peña Nieto, de Sedesol y Sedatu, por el desvío de más de 5 mil millones de pesos, estafa maestra, es sólo la punta del iceberg, el robo es descomunal.

Decomisar todo lo robado al tutorial neoliberal, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, es una exigencia urgente como complemento de los recursos para volver a echar a andar la economía interna. Es fundamental que el gobierno de López Obrador firme ya el auténtico pacto social, con las mayorías, muy delgado es el hilo político, entre esperanza y promesa acecha la sospecha, la rúbrica de la historia es con todos. Ni un perdón, el olvido que se espere. Una doncella no hace Estado, ni nada.

Ismael Cano Moreno

En protesta en la PGJ, notoria ilegalidad, dice

Sobre la provocación que hizo en días recientes un grupo de personas infiltradas en una manifestación pacífica de mujeres ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, en la que tomaron como bandera presuntos abusos sexuales perpetrados por policías, es notoria la ilegalidad con la que se condujeron. Si nos atenemos a lo que señala el artículo 9 de la Constitución mexicana: No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee .

En el mismo sentido estaría el caso del secretario de Seguridad Ciudadana, al serle arrojada diamantina color de rosa a la cabeza al intentar éste entablar un diálogo con los quejosos.

Ahora bien, si la autoridad aplica la ley contra las personas infiltradas que usaron la violencia de forma intimidatoria, podría generar una serie de ataques en contra del Gobierno de la Ciudad de México por comentarólogos emboscados para tales efectos.

El otro problema es que si no procede con base en la legalidad daría pie a crear antecedentes que aumentarían el grado de provocaciones, amenazas e intimidaciones. Y aunado a ello los comentarólogos acusarían de debilidad y falta de aplicación del estado de derecho a la autoridad. Es decir, en política las opciones siempre serán difíciles.

Carlos César Cárdenas Márquez

Justicia en demanda laboral, pide a la Corte

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN:

En 2010 presenté una demanda laboral contra la empresa trasnacional DMG Mori, en la cual he obtenido dos laudos a mi favor.

Después del primero he enfrentado el tráfico de influencias. Primero sobre el tribunal colegiado en favor de la empresa. Ahora la Segunda Sala de la Corte, carente de todo fundamento, atrajo mi caso para resolverlo.