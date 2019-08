Alfredo Herrera Estrella, investigador de la Unidad de Genómica Avanzada (UGA/Langebio) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) unidad Irapuato, uno de los líderes del proyecto, explicó que esta investigación abre la posibilidad de generar una plataforma tecnológica de mejoramiento de este cultivo, en particular la resistencia del árbol al ataque de patógenos y de la calidad del fruto y la posibilidad de aumentar la competitividad de México como principal exportador.

En conferencia en el Cinvestav Zacatenco, en la Ciudad de México, el científico explicó que el proyecto completo de investigación incluye descifrar la secuenciación genómica de 40 productos estratégicos para el país, algunos cuyos procesos ya estaban concluidos –como el maíz y frijol– y otros ya muy avanzados como la vainilla y el mismo aguacate, mismos que fueron terminados, y otros en proceso, como el agave.

Informó que están por iniciarse los estudios de la frambuesa, zarzamora y papaya, los cuales deben salir en este año que nos queda , debido a que están contemplados en el financiamiento obtenido hace un año, pero es apenas el inicio del proyecto total.

Hay que destacar que la investigación sobre la secuenciación genómica del aguacate Hass fue publicada el martes pasado en la revista científica Proceeding of the National Academy of Sciences, donde se concluye que éste tiene un componente genético 60 por ciento mexicano y 40 por ciento guatemalteco, es decir, pertenece esencialmente a la zona mesoamericana.