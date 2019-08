Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2019, p. 13

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no se utilizará el fracking para la extracción de gas y petróleo, siguen vigentes los lineamientos emitidos hace dos años por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que las empresas utilicen el líquido para esa actividad. Para la operación de un pozo para la fractura hidráulica se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua.

La Conagua precisó que a la fecha no se ha otorgado ninguna concesión ni hay solicitudes, ya que la ronda 3.3 de hidrocarburos no convencionales para la licitación de contratos fue cancelada por la Secretaría de Energía. Los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales emitidos el 30 de agosto de 2017 por la anterior administración no se han derogado.