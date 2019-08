De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2019, p. 5

El silencio se instaló a tres días del fallecimiento de la escritora estadunidense Toni Morrison. Familiares pidieron ‘‘privacidad mientras lloramos esta pérdida” y anunciaron que informarán en ‘‘un futuro próximo’’ cómo van a ‘‘celebrar la increíble vida de Toni.

‘‘Nos gustaría dar las gracias a todos los que la conocían y la amaban, personalmente o a través de su trabajo, por su apoyo en este momento difícil.”

La Sociedad Toni Morrison publicó en su sitio web que difundirá detalles adicionales sobre los homenajes a la también activista social tan pronto se confirmen.

En México, Penguin Random House publica su obra

El presidente estadunidense Donald Trump y su gabinete no se han pronunciado en torno al deceso de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 1993 y quien había sido severa crítica de la política del magnate.

Poco después de la elección de 2016 que dio el triunfo al actual mandatario estadunidense, según publicó la revista The New Yorker, Morrison sostuvo que muchos ven a Trump como alguien que proporciona un ‘‘puerto seguro” para las personas con creencias violentas y racistas.

Robert Gottlieb, editor de Morrison en Grupo Editorial Knopf Doubleday, la describió como ‘‘gran mujer y gran escritora. No sé a cuál voy a extrañar más.”

Morrison fue editora en Random House, primera afroestadunidense en la empresa, de 1967 a 1983.

En México, la mayoría de las obras de Morrison pueden ser adquiridas en español en sellos de Penguin Random House Grupo Editorial. Algunas sólo en formato digital. En Lumen están editadas las novelas Una bendición (A mercy, 2008) y Volver (Home, 2012), así como el libro de ensayos El origen de los otros (The origin of others, 2017).

En tanto, DeBolsillo ha editado las novelas Ojos azules (The bluest eye, 1970), Sula (1973), La canción de Salomón (Song of Solomon, 1977), La isla de los caballeros (Tar Baby, 1981), Beloved (1987), Una bendición (A mercy, 2008), Paraíso (Paradise, 1997), Amor (Love, 2003).