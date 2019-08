Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2019, p. 26

Chilpancingo, Gro., El gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer ayer que al menos 70 mil campesinos de Guerrero, de un total de 400 mil, no recibieron fertilizante y otros ya no quisieron reclamarlo u optaron por no sembrar.

El mandatario priísta propuso al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, un programa alimentario emergente para la entidad.

En conferencia de prensa, Astudillo Flores criticó la forma en que se manejó el programa de fertilizantes y acusó a los Servidores de la Nación (representantes del gobierno federal) de manipularlo con fines políticos y partidistas.

Subrayó que dicho programa se aplicó sin capacitación y al margen de las autoridades municipales y del gobierno del estado, sin conocimiento alguno .

Acusó a los Servidores de la Nación de provocar fricciones con los productores y con el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural del Estado (Sader), otro desacato a los lineamientos de operación .