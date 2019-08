Durante su discurso, Del Rey, quien recientemente colaboró con el mexicano, afirmó haber aprendido de Del Toro a ser uno mismo; es la mayor enseñanza que he obtenido de sus historias. Me gustaría decir que es hermoso recordar que ser diferente es para celebrarse, y es hermoso que siempre estés ahí para recordarnos eso .

▲ La división es una fantasía, expresa el director de La forma del agua, quien recomienda estar juntos. En la imagen del centro, durante el discurso de JJ Abrams, y abajo al frente, Rana Ghadban, presidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood, y Mitch O’Farrell, representante del gobierno de Los Ángeles; atrás, de izquierda a derecha, Lana del Rey, Del Toro, Abrams, Donelle Dadigan, de la Comisión de Filmaciones, y Vin Di Bona, productor de tv. Foto Ap

Aquellos paseos, sostuvo Del Toro, significaron mucho para él, pues pudo ver los nombres de otros mexicanos que habían llegado antes, como inmigrante, ver las estrellas de Pedro Infante y Katy Jurado .

El también productor precisó: estamos en un momento de gran miedo y división, porque el miedo es usado para dividirnos y decirnos que somos diferentes, que no deberíamos confiar los unos en los otros. Estas mentiras nos hacen más fáciles de controlar y de odiarnos. El antídoto es estar juntos y darnos cuenta de que esa división es pura fantasía .

Crean en las posibilidades, aconseja

El cineasta destacó la importancia de que un mexicano reciba un reconocimiento como la estrella, pues gracias a este gesto puede decir a los migrantes de cualquier nación “que crean en las posibilidades y no en los obstáculos.

No crean en las mentiras que dicen sobre nosotros. Crean en las historias que tienen dentro. Crean que todos podemos hacer la diferencia, que todos tenemos historias que contar y podemos contribuir al arte, a la creación y al mundo , concluyó el director.

Luego de ofrecer su discurso, el cineasta develó su estrella y posó con la bandera mexicana ante un público que gritaba viva Guillermo y viva México .

Guillermo del Toro es considerado uno de los directores más destacados de la cinematografía contemporánea. Entre los numerosos premios internacionales que ha recibido están dos Óscares por La forma del agua: uno a mejor película y otro a mejor director.

Es productor de Stories to Tell in the Dark, que se estrenará en Estados Unidos el 9 de agosto y el 16 de agosto en México.