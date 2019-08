Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2019, p. 6

Nueva York. Algunas reacciones tras el deceso de la escritora afroestadunidense y Nobel de literatura 1993.

‘‘Toni Morrison era un tesoro nacional. Su escritura no era sólo hermosa sino elocuente, un desafío a nuestra conciencia y un llamado a una mayor empatía. Era tan buena narradora como cautivadora en persona y en papel. Y aun cuando Michelle y yo lamentamos su pérdida y le enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, sabemos que sus historias, que nuestras historias, siempre estarán con nosotros, y con aquellos que vendrán después, por siempre”. El ex presidente Barack Obama, vía Twitter.

‘‘Si te entregas al aire, lo puedes montar. Descansa en el paraíso”. La cantante Beyonce en su sitio web.

‘‘‘Si hay un libro que quieres leer pero aún no ha sido escrito, debes ser tú quien lo escriba’, dijo Toni Morrison. Somos todos muy afortunados de vivir en un mundo en el que ella siguió su propio consejo y lo compartió con otros’’. La ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial Hillary Clinton, vía Twitter.

Intelecto imponente

‘‘Sus palabras conmovieron nuestras almas y desafiaron a nuestras conciencias a enfrentar la injusticia, grande o pequeña, donde sea que exista’’, tuiteó Bill Clinton, tildándola de ‘‘ser humano de clase mundial’’ e incluyo una foto en blanco y negro en que los dos se funden en un abrazo. Emotivo mensaje del ex mandatario a quien Morrison llamaba el ‘‘primer presidente negro’’ de Estados Unidos.

‘‘Hoy, el mundo perdió a una narradora de una empatía, elegancia y poder inigualables. La creencia de Toni Morrison de que el lenguaje es la ‘medida de nuestras vidas’ deja un legado extraordinario e inspirador, y su hermosa escritura seguirá siendo una bendición para generaciones futuras’’. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, vía Twitter.

‘‘Será recordada como una de las pensadoras y escritoras más grandes de nuestra historia. Ella nos dio tanto, y su obra continúa dando a través del tiempo. Gracias, Toni Morrison’’. La representante Alexandria Ocasio-Cortez, vía Twitter.