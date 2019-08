El Nápoles se interesó en él el año pasado. Memo también se entusiasmó, pues hubiera significado la posibilidad de jugar la Champions, que hasta ahora ha quedado vedada para el ex americanista.

Conseguir el pasaporte comunitario ha sido la gran pesadilla de Ochoa, quien emigró a Europa en julio de 2011 y acarició el codiciado documento en el Ajaccio, pero el club ya no le renovó contrato cuando le faltaba un torneo para cumplir el tiempo requerido en Francia.

No obstante, el directivo napolitano Aurelio De Laurentis lo descartó, precisamente por no tener el documento que lo arraigue al viejo continente, y el club no estaba dispuesto a consumir en la posición de portero un sitio para jugador extranjero.

Una vez más, Ochoa, de 34 años, espera que en las próximas semanas le llegue el pase comunitario, justo en el momento en que aparece la tentadora oferta con el equipo de sus comienzos.

El timonel del América, Miguel Herrera, en días pasados admitió que tenemos tres opciones y la primera que se cierre estará llegando esta semana y va a competir con Óscar Jiménez .

Suceda lo que suceda, Jiménez jugará el partido de la fecha cuatro, el domingo ante Toluca.

Por otra parte, la mañana de este lunes Herrera visitó en el hospital al atacante Nicolás Castillo, quien fue intervenido el domingo tras fracturarse el peroné de la pierna derecha.

Después de la visita del técnico, el chileno fue enviado a su casa y en los próximos días iniciará un periodo de rehabilitación de tres meses.