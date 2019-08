Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 2 de agosto de 2019, p. a15

En medio de un complicado inicio de torneo, Yoshimar Yotún dijo que Cruz Azul es consciente del fastidio de la afición por el ayuno de 22 años sin título, por lo que saben que el equipo tiene la responsabilidad de conseguir el campeonato, mas no es una obligación.

Hay varios jugadores aquí que no tienen nada que ver con la historia, pero arrancamos desde un nuevo punto, trataremos de dejar ese tiempo atrás, donde no se ha ganado nada , dijo. Tenemos la responsabilidad, pero no la obligación. Vamos a tratar de darle un millón de trofeos a este club que se lo merece , agregó.

Destacó que aunque apenas tiene seis meses con el plantel y no es culpable de los fantasmas que acechan, tiene el compromiso de estar en lo más alto con La Máquina.

Brazos abiertos para Angulo