Además, se revisarán las reglas para acceder al bono y se instalarán mesas de diálogo para atender sus inquietudes, lo que “nos significará trabajo extra, pero estamos dispuestos a dar este plus en aras de mejorar la corporación”, dijo la procuradora Ernestina Godoy.

En una reunión con inconformes, quienes cerraron los seis carriles de avenida Chapultepec, de Niños Héroes a Doctor Vértiz, aclaró que la medida tiene como propósito incrementar la eficiencia y calidad en la investigación.

De acuerdo con las necesidades de servicio en fiscalías desconcentradas, especializadas y centrales, algunos elementos cubrirán un horario de 24 por 48 horas, pero no podemos decir cuántos estarán en esa situación , indicó.

Se trata de dignificar esta corporación y la procuraduría, para recuperar la confianza de la ciudadanía, por lo que no era necesario protestar. El gobierno ya cambió; no somos iguales , afirmó la procuradora al aclarar, al término de la reunión, que se prolongó por más de dos horas, que no habrá represalias.