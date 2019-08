Agencias

Jueves 1º de agosto de 2019, p. a11

Zúrich. Los futbolistas Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Sadio Mané, del Liverpool, se unieron a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la lista para el premio The Best al mejor jugador de la FIFA, en el que las estadunidenses Megan Rapinoe y Alex Morgan encabezan un listado de 12 jugadoras en la rama femenil. En hombres también se incluyó a Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, ex jugadores del Ajax; a Eden Hazard, ex delantero del Chelsea y ahora en el Real Madrid, y a los atacantes Harry Kane (Tottenham) y Kylian Mbappé (PSG).

Salah, Mané y Van Dijk lograron con los Reds el título inglés y la Champions, mientras Messi fue el máximo artillero de España y de la Liga de Campeones. Ronaldo ganó la Serie A con la Juventus, además lideró a la selección de Portugal que conquistó la Liga de Naciones.