Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2019, p. a11

Cuando perdió el cinturón de los pesos medianos, todo se fue cuesta abajo en la carrera de Julio César Chávez Júnior. Se complicó aún más después de la criticada actuación que tuvo ante Saúl Canelo Álvarez hace un par de años. Tanto que hasta en su círculo familiar le recomendaron el retiro. Desde entonces, el hijo del pugilista más respetado en México ha vivido una suerte de exilio en el boxeo.

Los amagos por regresar se han prolongado, pero este 10 de agosto por fin subirá de nuevo al cuadrilátero, según anunció el propio Chávez Júnior en una conferencia con los responsables de la cartelera en San Juan de los Lagos, Jalisco.

No regreso a pelear por dinero ni para impresionar a nadie , dijo Chávez Júnior; es por algo personal, me han criticado siempre, pero estoy más maduro y sé que me falta dar algo más en el boxeo .