Agencias

Periódico La Jornada

Lunes 29 de julio de 2019, p. 2

Lima. El ciclismo mexicano tiene a sus dos primeros campeones de montaña en la historia de los Juegos Panamericanos con los triunfos de Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa, en otra jornada de medallas para la delegación con las victorias de Ana Zulema Ibáñez y Leonardo Juárez en la modalidad de poomsae del taekwondo, así como más platas y bronces en Lima.

Dicen que la tercera es la vencida y por fin la hidalguense Campuzano consiguió consumar su título en cross country.

Ha sido un proceso largo, son mis terceros juegos y al fin logramos una medalla, estoy súper contenta por esto. Al inicio me costó el arranque, no sé si no calenté lo suficiente, pero sentí que las piernas se me hinchaban , comentó la monarca centroamericana de Barranquilla 2018.

Campuzano se llevó la victoria con 1:30.45 horas, seguida de la argentina Sofía Gómez, quien registró 1:31.06, y la brasileña Jaqueline Mourao, 1:31.12. Adriana Gutiérrez, de México, se quedó en la plaza 14, con 1:40.24.

México aún disfrutaba el triunfo de su competidora cuando Gerardo Ulloa dio la segunda alegría este domingo al completar la prueba en 1:25.03 sobre los 4.2 kilómetros recorridos en el circuito de Morro Solar, en el distrito de Chorrillos.

Ulloa superó con amplitud al brasileño Henrique da Silva, plata (1:27.08), y el chileno Martín Vidaurre, bronce (1:27.31).

El jalisciense pasó a la historia del ciclismo nacional con el primer título panamericano y fue el mejor entre los 18 participantes, donde su compatriota Jaime Miranda no terminó la prueba.

Ulloa refirió que las dos medallas de oro conseguidas en el ciclo olímpico a Tokio 2020 –Barranquilla 2018 y Lima 2019– son motivo de inspiración para hacer algo importante en la justa del próximo año. Ojalá que sigamos con esta buena racha, trabajando se puede tener todo bien y Tokio es el siguiente reto .

El taekwondo en la modalidad de poomsae aportó otra áurea con Ana Zulema Ibáñez y Leonardo Juárez en parejas mixtos, luego de realizar una rutina que les dio una puntuación de 7.440 para superar a sus rivales.

La dupla canadiense, integrada por Jinsu Ha y Michelle Lee, finalizó en la segunda posición y dejó en el tercer escalón a los peruanos Ariana Vera y Renzo Saux.