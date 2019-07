Afp

Viernes 26 de julio de 2019, p. 9

Los Ángeles. La nueva película de Quentin Tarantino es una carta de amor a Hollywood, pero además una prueba para determinar si una cinta original puede tener éxito en una industria que en tiempos recientes sólo apuesta por la trillada receta de hacer películas de superhéroes o nuevas versiones de viejos clásicos.

Once Upon a Time... in Hollywood está ambientada en la capital del entretenimiento en 1969, cuando convivían los bien arreglados héroes de matinés y una nueva generación de desgreñados, como Roman Polanski, Dennis Hopper y –más perturbador– la pandilla de asesinos hippies de Charles Manson.

Autores idealistas, dobles de acción...

Su mundo de autores idealistas, de dobles de acción y de películas de vaqueros ya han despertado el interés de los cinéfilos y los críticos del séptimo arte, que ya le han dado su visto bueno. Pero el desafío comienza este viernes, cuando el filme se estrene en Estados Unidos.

La taquilla doméstica ha caído 7 por ciento respecto de 2018, según Comscore, algo impresionante si se tiene en cuenta que en 2019 se estrenó Avengers: Endgame, la película con más recaudación de todos los tiempos.

Disney y sus filiales, entre las que está Marvel, concentra 40 por ciento de la taquilla, con éxitos que incluyen también las nuevas versiones de clásicos como Aladdin, El rey león y Toy Story.

Sin embargo, la taquilla de 2019 se muestra sombría para las películas originales.