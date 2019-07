Emir Olivares Alonso

Miércoles 24 de julio de 2019

Las palabras son poderosas. Su pertinente uso pude inspirar, transformar e incentivar. Y es justo a partir de siete emblemáticas frases relacionadas con el movimiento social y de los derechos humanos que organizaciones de la sociedad civil intentarán concientizar al ciudadano de a pie sobre la grave crisis que México enfrenta en materia de garantías fundamentales.

Ayer, en el atrio de San Francisco –a espadas de la Torre Latinoamericana– se inauguró la intervención El lugar de las palabras en común, una instalación artística que representa una espiral, símbolo de movimiento y transformación, con la que se busca que la gente interactúe y conforme su propia visión de los derechos humanos y de los abusos del Estado.

¿Qué sensaciones pueden transmitir las palabras a las personas? Esa es la respuesta que busca este concepto. La guía partirá de siete enunciados que han surgido desde el movimiento civil y que han transformado en dolor en lucha: