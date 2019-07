Teherán y Washington rompieron relaciones diplomáticas en 1980 tras la revolución islámica y la toma de rehenes en la embajada estadunidense en la capital iraní. Durante la administración del ex presidente estadunidense Barack Obama hubo un acercamiento que concluyó con el acuerdo en 2015 por el cual la república islámica renunciaba a dotarse del arma nuclear a cambio de que se suspendieran las sanciones internacionales en su contra.

El jefe del contraespionaje iraní, cuya identidad no fue revelada, confirmó a reporteros: los que traicionaron deliberadamente a su país fueron entregados a la justicia. Algunos fueron condenados a muerte y otros a largas penas de prisión .

Afp, Ap, Europa Press, Reuters Y The Independent

Al recibir al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en la Casa Blanca, el mandatario comentó a reporteros: resulta cada vez más difícil para mí querer un acuerdo con Irán porque actúan muy mal . Al preguntarle si Washington y Teherán están más cerca de un pacto nuclear que de una guerra, el mandatario contestó que está preparado para lo peor .

El secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, reiteró en un comunicado que Irán tiene un largo historial de mentiras , al desestimar el anuncio de las detenciones. Añadió que su gobierno impuso sanciones a la compañía china Zhuhai Zhenrong y su director Yumin Li por violar las restricciones de compra de petróleo iraní.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conversó con autoridades japonesas, aparentemente para discutir una coalición militar dirigida por Estados Unidos para salvaguardar la navegación en el estrecho de Ormuz, el cruce marítimo de petróleo más importante en el golfo Pérsico.

En Londres, el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, informó que su gobierno tratará de organizar una misión de protección marítima europea que garantice el paso seguro a través del estrecho de Ormuz, después de que Irán se apoderó el viernes pasado del petrolero con bandera británica Stena Impero con sus 23 tripulantes, por violar, supuestamente, la ley internacional del derecho al mar.

En una reunión de urgencia del Parlamento presidida por la primera ministra Theresa May, Hunt aclaró que esta misión no formará parte de la política de máxima presión de Estados Unidos sobre Irán y que el gobierno británico no busca confrontar a la república islámica.

La detención del Stena Impero ocurrió luego de que la justicia de Gibraltar prolongó 30 días la detención, hecha desde el 4 de julio, del petrolero iraní Grace 1, al cual acusan de violar las sanciones de la Unión Europea contra Siria por supuestamente transportar petróleo a Damasco.

Arabia Saudita llamó a la comunidad internacional a contener a Irán para garantizar la navegación en el golfo, mientras la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la incautación de barcos en en el estrecho de Ormuz.