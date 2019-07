Opina sobre uso de bicicletas en la CDMX

n La Jornada del 13 de julio pasado aparece la nota Redujeron ciudades de México el gasto de para hacer ciclovías (Carolina Gómez Mena). En una carta anterior me referí a las bicicletas en la CDMX. Cada ciudad tiene sus particularidades. Pero aquí, como en las otras que son así de grandes y complejas –Copenhague, Ámsterdam, Amberes, Viena o Sevilla–, hasta donde he podido observar, la diferencia con nosotros es que no promueven el uso de la bicicleta como divertimento, como jueguito de fin de semana, sino realmente como diaria alternativa de transporte, intensa, placentera y con una red conectada. Además, con el equipamiento necesario (carriles, estacionamientos, espacios en el Metrobús o el Metro, seguros, para establecer puentes de distancias y tiempos en los recorridos más largos, etc.).

Sabemos que el modelo de la CDMX, si aquí se logra que funcione, puede luego ser reproducido en otras ciudades del país. Somos copiones, para bien y para mal. Vuelvo a proponer, por ello, que aprovechando lo que se imagina como nueva visión de país y de ciudad, se concrete, en este caso su uso, aportando una modalidad sostenible y verdadera: la bicicleta opuesta al caos cotidiano, al infierno ruidoso que supone ir de un lado para otro. Conectar. Articular. Superar tantito lo que abrumó al poeta Guillermo Fernández: “...estoy cansado del aquí y del allá, de la crueldad que dividió esta tierra en dos orillas intocables (La palabra inaplazable).

Víctor Manuel Ortiz Marín (profesor-arquitecto, jubilado de la UAM-X)

Aclaración de Kansas City Southern

En relación con la información publicada el 17 de julio, en el periódico La Jornada, en torno a la compañía ferroviaria Kansas City Southern (KCS) y al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, me permito informarte que el Sr. Zedillo no es y nunca ha sido accionista o miembro del Consejo de KCS, ni de Kansas City Southern de México (KCSM), filial de la empresa en nuestro país.

Rogelio Hernández Vega, Comunicación Corporativa KCSM

