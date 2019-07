–Al principio fue un reto porque normalmente se busca crear un arco en la historia al personaje. Estos suelen tener un principio, una parte media y un final. Pero aquí todos van saltando entre diferentes eras y varias décadas. Esto me hizo acercarme de forma diferente, tratando de vivir el personaje lo más apegado al momento por el que está atravesando en ese preciso momento. Instintivamente, esa fue la manera que me parecía más lógica, además de que me hizo sentir que sería también la más auténtica.

Si esto suena a un disparate que, terriblemente, no está lejos de ser una posibilidad, entonces la mente de Russell T. Davies es casi profética y Years and years es testimonio de ello. La nueva serie del también guionista de Doctor Who, Torchwood y A Very English Scandal se da a la titánica tarea de contar la historia de la familia Lyons a lo largo de 15 años en la Gran Bretaña, empezando en el presente 2019 y proyectando su realidad hasta 2034.

–Edith es quizá el personaje más activo durante esos 15 años. Es la que siempre vemos intentando luchar en contra de los diferentes poderes. ¿De dónde crees que nace esa necesidad?

–Creo que se trata de una mujer que se inspiró en las otras mujeres de su vida, principalmente su abuela Muriel, quien es súper tradicional pero una rebelde en ciertos aspectos. Muriel es una mujer con principios y opiniones fuertes, incluso idealista. Es la que inspira a todos los personajes a tener integridad y ser auténticos. Por ejemplo, le da la libertad a mi personaje de ir y venir de casa para protestar, como si lo hiciera en nombre de toda la familia durante todos esos años. Y por ello mi personaje no se siente como alguien que haya abandonado a su familia, sino que lucha por ellos.

–¿Cuánto de la situación política y económica actual tomaste en cuenta para desarrollar a este personaje?

–Fue interesante hacer muchas de las escenas como Edith porque constantemente me recordaba una época en la que mi ciudad le dio asilo en un hotel a varios refugiados. Recordé que me apasionó tanto esa situación que constantemente sentía ganas de ir y ver si estaban bien, si no necesitaban algo en lo que yo pudiera ayudar. No sabía si habría mujeres y niños, así que fui a ver al gerente del hotel y ella me dijo; ‘No te preocupes, los estamos cuidando bien a todos, pero gracias por la oferta’. Recuerdo que fue todo lo que logré en ese momento y para mí se sentía como no haber hecho nada. Pero sí me hizo recordar que al menos en ese momento me di cuenta que existía mucha gente con buenas intenciones. Lo que sea que en ese entonces me hizo ir e intentar ayudar, es lo que comparto con el personaje de Edith. Lo que en mí se manifestó como la semilla de algo, es lo mismo a lo que Edith decidió dedicar su vida.

–¿De qué manera crees que la serie puede brindar cierta esperanza?

–El amor da esperanza. Cualquier cosa que haga a la mente enfocarse en el amor mutuo y todo aquello que nos hace interconectarnos, estar más cerca los unos de los otros. Para mí, eso es lo que da esperanza, y esta serie tiene mucho de eso.

–¿Qué es lo más memorable de haber trabajado en ese set?

–Cuando Edith regresa y todos bailamos alrededor del fuego. Rory (Kinnear) interpreta a nuestro hermano Stephen y recuerdo que pasamos muy buenos momentos. Todos tuvimos nuestro ‘momento Red Hot Chilli Peppers’. Cantamos todo el camino de regreso de filmar esas escenas. Fue algo muy lindo porque, a pesar de estar haciendo algo ficticio, creando una falsa memoria de esta familia ficticia, creamos un recuerdo para la familia en la que nos convertimos. Fue mágico.

–¿Y qué esperas que sea lo que el público se lleve de ver Years and years?

–Espero que la disfruten. Deseo que disfruten los detalles, la emoción y lo única, además de valiente, que es la serie. Quiero pensar que se sentirán más animados y que por lo tanto se involucren por completo en el drama.

–¿Crees que haya algo que vaya a sorprender a la audiencia?

–Todos los giros y el ajetreo de la trama. Nunca sabrán qué es lo que va a pasar a continuación, porque la línea dramática y argumental es muy poco convencional. Russell tiene mucha experiencia haciendo ciencia ficción y su increíble imaginación está completamente expuesta aquí. Jamás esperas lo que harán los personajes, o las decisiones que tomarán. Russell creó una familia creíble porque, a pesar de los elementos fantásticos, hay muchos momentos íntimos y llenos de detalle, pero que siempre se ven mezclados con lo épico de una idea como esta.

Years and years puede ser vista los viernes con un capítulo de estreno en HBO y a través de la plataforma HBO Go.