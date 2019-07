D

urante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que un ex mandatario tiene adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque no mencionó el nombre del político moroso, trascendió que se trata del ex panista Vicente Fox Quesada, quien durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se habría visto beneficiado por condonaciones fiscales cuyo monto no se ha revelado.

Quien fuera el primer presidente de la denominada transición a la democracia siempre ha estado marcado por la sombra de la corrupción: incluso antes de llegar al poder ya arrastraba la mancha de la trama de financiamiento irregular construida por Amigos de Fox, asociación que canalizó los recursos para la campaña que lo llevó a Los Pinos. Ya en la Presidencia, su sexenio se vio marcado –además de diversos episodios no aclarados, como la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la prisión de Puente Grande, Jalisco– por la protección que otorgó a los negocios de su esposa, Marta Sahagún, y de los hijos de ésta, los hermanos Bribiesca Sahagún, envueltos entonces y después en diversos escándalos por el meteórico enriquecimiento que alcanzaron mediante sus influencias políticas. Terminado su mandato, el crecimiento de su patrimonio se hizo notorio en el fastuoso complejo residencial-empresarial levantado en su finca de San Cristóbal, Guanajuato.