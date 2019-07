Erendira Palma Hernández

Los adeudos de Veracruz con el técnico Guillermo Vázquez sólo son la cubierta de una maraña de las faltas legales que existen en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró Rodolfo Fatty Navarro, dirigente de la Asociación de Directores Técnicos y Entrenadores.

La Federación es un círculo muy cerrado donde los dueños se protegen entre sí. El organismo no hace negociaciones con autoridades externas, eso repercute en el entrenador, porque si demandas por fuera de la FMF te desafilian , dijo al aclarar que la entidad que dirige no responde al ente rector del balompié mexicano.

No hay organismos autónomos que exijan que se respete el reglamento o los derechos de los jugadores y entrenadores, incluso la Asociación Mexicana de Futbolistas pertenece a la Federación, la cual funge como juez en las negociaciones y siempre estará en beneficio con el más poderoso ,

A unas horas de comenzar el Torneo Apertura 2019 aún se mantenía en incógnita la situación de Veracruz, luego de que apenas el martes Guillermo Vázquez reveló que el plantel escualo aún le debía dinero de cuando fue destituido en el torneo Apertura 2018.

De acuerdo con el reglamento de la Liga Mx, los Tiburones tenían hasta ayer para liquidar sus deudas o no tendrían derecho a jugar. No obstante, los directivos del torneo le dieron descanso al plantel en la primera jornada y hasta el cierre de esta edición no se había informado si el equipo había cubierto el pago.