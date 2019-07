También se propone que de noviembre de 2020 a julio de 2021 se implementen acciones de difusión y preparación de los nuevos programas curriculares, para que puedan aplicarse en todas las escuelas normales del país en agosto de 2021.

Si bien Díaz Barriga reconoció que en la pluralidad de propuestas no todos están de acuerdo, y eso es lo más interesante, porque hay muchas posturas, muchas de ellas contrarias, pero se ha podido discutir en un marco de respeto y de escucha , afirmó que más que concretar un plan institucional sobre la ruta para la transformación de las escuelas normales, que se debe elaborar y hay fechas precisas para ello, lo que se está construyendo es un proceso de transformación y fortalecimiento que esperamos que dure todo el sexenio .