Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2019, p. a13

La era de Pedro Caixinha con Cruz Azul entra a un punto clave al comenzar su cuarta temporada en busca del anhelado título, pero el técnico asegura que la presión no me quita el sueño al señalar que lo único que le preocupa son los sismos de la Ciudad de México .

El portugués está cerca de convertirse en uno de los pocos timoneles que permanecen más de tres torneos al frente de Cruz Azul, siendo Enrique Meza el más reciente que lo consiguió con un periodo entre 2009 y 2012. Y aunque se ha quedado cerca del título, Caixinha se muestra con confianza para cumplir la meta de la Liga Mx, Leagues Cup y la recién conquistada Supercopa.

“El tema de la palabra presión no me hace nada, la única cosa que me despertó un poco fue el sismo de hace dos días, aunque en ese momento no estaba bien dormido todavía porque tengo un sueño muy profundo y eso quiere decir que mi consciencia está tranquila", asevera el entrenador portugués.

Sólo reconoce que los adeudos de Veracruz han provocado incertidumbre por el calendario del torneo, debido a que no sabemos si se tendrá que cambiar todo lo que está planeado .