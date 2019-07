La carrera británica ofreció una serie de duelos apasionantes sobre el asfalto, como el que mantuvieron Bottas y Hamilton en el cuarto giro, o Leclerc y Verstappen en las vueltas 14 y 24.

El auto de seguridad entró y fue el momento perfecto , afirmó Hamilton.

Checo, último lugar

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue decimosexto y penúltimo por delante del mexicano Sergio Pérez después de haber tocado el monoplaza del holandés en la vuelta 38, lo que le valió una sanción de 10 segundos.

Pérez lamentó tener mala suerte durante la carrera debido a que después de un safety car protagonizó un contacto con su Racing Point sobre el monoplaza del alemán Nico Hulkenberg, del cual ya no pudo recuperarse.

Checo, quien llegó a estar en los primeros giros en el octavo lugar, detalló: tuve un problema con el volante, mi balance de frenada se fue 7 por ciento para adelante y no podía regresar, entonces por eso vino el contacto en la rearrancada, no podía frenar el coche, ya me fui a disculpar con Nico porque no había nada que pudiera hacer .

Tras el incidente con el alemán, el mexicano se vio obligado a entrar a pits, en donde perdió segundos importantes que lo enviaron al último lugar.