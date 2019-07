Frente a los vecinos, exigió a Rubén Román Hernández, de la compañía Reingeniería Ecológica, a presentar un programa de obra semanal y apegarse a él. Esta compañía ha sido señalada por el colectivo Damnificados Unidos de no transparentar la información de los recursos de la reconstrucción.

Ya no queremos más retrasos; si ustedes se están comprometiendo a entregarlo en una fecha, que se respete. Están obligados a entregar toda la información a los vecinos, y cada semana van a entregar un informe de los avances , solicitó la mandataria local a los representantes de las empresas.

Ayer, luego de concluir su agenda de actos públicos, Sheinbaum acudió al multifamiliar poco antes del mediodía. En su recorrido, que se alargó más de tres horas, los vecinos acusaron a las constructoras de no avanzar en los trabajos, por lo que pidió explicaciones a las empresas sobre los avances, costos de obra y fecha de terminación.

Quisiéramos que trabajaran mucho más fuerte. Queremos que ustedes informen cada semana su programa de obra, informar qué es lo que van a hacer cada semana, y de ahí el avance de obra cada semana para que sepan los vecinos. Y que se haga todo el análisis de costos , dijo.

En el recorrido, en el que estuvieron el comisionado de la Reconstrucción, César Cravioto, y el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, los damnificados pidieron que ninguna auditoría o proceso de revisión de recursos retrase los calendarios de entrega de inmuebles.

Acelerar labores

En entrevista posterior con la prensa, Sheinbaum explicó que el objetivo de su recorrido es supervisar cómo van las obras de reconstrucción y rehabilitación de los edificios, pues el anterior gobierno había comprometido que los inmuebles estarían listos para estas fechas.

“El gobierno anterior había establecido que esta semana se entregaban, y no se están entregando; no se ha entregado ninguno, por eso vine a hacer la visita a ver cuál es el avance de obra; en algunos van avanzados y en otros no.

Tiene que haber sanciones, es un recurso público que se da a los administradores, y éstos, junto con la comisión de vigilancia, hacen la revisión de las entregas, pero como es recurso público debe transparentarse .