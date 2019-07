Abril del Río

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2019, p. a11

Me gustaría poner el nombre de las mujeres en alto en el automovilismo y, sobre todo, atraer a más féminas a este deporte , comparte Stephie Schinkel, quien llegó a la competencia del deporte motor por la pasión heredada de su padre, y aunque sin total anuencia de la familia, dejó sus oficios como fabricante de chocolates y consultora ambientalista para iniciarse en las carreras de la Copa Notiauto, el serial que reúne a principiantes, aficionados y pilotos veteranos, casi todas las fechas en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Realmente es un deporte mixto o unisex. La gente piensa que es más masculino, y no, la verdad es que las mujeres podemos hacerla muy bien aquí, y no sé, en vez de que seamos sólo cinco en el campeonato, ojalá podamos ser 20, 30, 40. Que ya no sea raro vernos en las motos o los coches, que sea algo normal , asienta la piloto.

“Ese es mi propósito, abrirle camino a muchas chavas, porque cuando era niña, pues mi papá corría, mi mamá estaba metida en esto, pero yo nunca lo vinculé, nunca me vi, pero ahora igual muchas niñas sí dicen: ‘quiero ser piloto de carreras’.