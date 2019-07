Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 5 de julio de 2019, p. a10

Para Ty Dennis venir a México no es ninguna novedad. El baterista estadunidense declara haber visitado el país en numerosas ocasiones y siempre sentirse feliz aquí. Esta vez lo hará para rendir homenaje a Jim Morrison y la música de The Doors.

Reconocido por haber colaborado en proyectos como The Doors of the 21th Century, en el que los miembros originales de la banda de rock sicodélico, Robby Krieger (guitarra) y Ryan Manzarek (teclado), participaron para continuar dando vida a las canciones que los llevaron a la fama; esta vez, Dennis tocará con una de las bandas tributo más reconocidas a escala mundial: The Crystal Ship Band.

Excelente calidad interpretativa

No será la primera vez que el estadunidense comparte escenario con la banda de origen mexicano, a principios de año tocó con ella en Aguascalientes, lugar en el que el Robby Krieger se les unió para interpretar algunas canciones. Por lo que Dennis aseguró que la calidad interpretativa de la agrupación es excelente e incluso comentó que el mismo Krieger ha manifestado su beneplácito ante el labor de la agrupación mexicana. El trabajo que hacen es excelente; hacen un gran homenaje , comentó el baterista.