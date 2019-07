C

Cabe aquí recordar las palabras de Mallarmé cuando dice:

‘‘No hay que nombrar a las cosas, no hay que señalarlas simplemente y decir esto es un vaso, esto es un papel, aquello es luz, esto es un rostro. Hay que sugerirlas, hay que hacerlas sospechar. Cuando uno hace que las cosas estén presentes por ausencia, es cuando las cosas están.”

Las palabras para no decir parecen ser simples, no se refieren a ningún significado y tienen que aceptarse y valorarse sólo en esos términos. Como vivimos hoy día resignificadas las aventuras del Quijote. Fábula que descifrándose nos conduce al sueño, inescrutable, aposento del no sentido, lugar donde se estructuran los hilos de éste. Análisis inconsciente que permite una verbalización de lo que sucede en el interior.

Este análisis evoca un modo de filosofar, un estilo de pensamiento político, una forma de crítica literaria y política y un análisis al invertir la oposición clásica de causa y efecto.

Así la secuencia temporal de los fenómenos no es entendible como un antes y un después, sino como una estratificación de planos en que la memoria abre paso a la escritura interna y a la posibilidad de ser en el mundo.

O sea, ¿quiénes son los titiriteros y quién el Quijote? Dependerá de los tiempos y los espacios: en ocasiones las horas, los minutos o los segundos.