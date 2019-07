Dpa

Periódico La Jornada

Viernes 5 de julio de 2019, p. 2

Berlín. El primer alunizaje del hombre hace 50 años no sólo fue un triunfo de Estados Unidos, sino también una victoria personal del fabricante alemán de cohetes Wernher von Braun (1912-1977).

A los 17 años, Von Braun escribió Lunetta, visionario relato de ciencia ficción en el que ya se perfilaba su sueño de construir cohetes para llegar al espacio.

Para el controvertido genio no había medios que no fueran adecuados para concretar ese sueño. La ciencia en sí misma no tiene una dimensión moral , señaló en una ocasión.

La vida de Von Braun está dividida en dos. Hay fotos que lo muestran hasta 1945 con Adolf Hitler y otros líderes nacionalsocialistas.

Hay otras en las que está junto a presidentes estadunidenses, como Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy, o posando al lado del dibujante Walt Disney.

Wernher von Braun nunca acepto que se frenara su ímpetu científico, ya fuera una dictadura o una democracia, y nunca admitió culpa por su pasado nazi. Estuvo toda su vida construyendo cohetes. Para quién, era secundario.

Desarrolló el arma milagrosa

En 1937, con 25 años, el aristócrata nacido en la antes provincia prusiana de Poznan (hoy territorio polaco) fue nombrado director técnico de una estación experimental del éjército en Peenemünde, en la isla Usedom en la costa báltica.

Allí dirigió el desarrollo del cohete V2, el arma milagrosa con la que Hitler esperaba pasar a la historia en la fase final de la Segunda Guerra Mundial.

En una ocasión, Von Braun le mostró al dictador alemán una película sobre el lanzamiento de un cohete. Éste quedó tan entusiasmado que comenzó a imitar ruidosamente las explosiones , recordaba Von Braun.

En 1943, la producción alemana de cohetes se trasladó a un sistema de túneles de Turingia para protegerla de los ataques aéreos. Albergaron la mayor fábrica de armamento subterránea de la Segunda Guerra Mundial.

El campo de concentración de Mittelbau-Dora, anexo al de Buchenwald, fue construido para albergar a los trabajadores que producían las armas. La mayoría de ellos eran prisioneros del segundo, seleccionados por el propio Von Braun.

El profesor Von Braun pasaba por delante de los montones de cuerpos apilados, tan cerca que casi llegaba a tocarlos , testificó un superviviente.

En 1944, cuando la derrota de la Alemania nazi ya era inevitable, Von Braun fue arrestado brevemente por la Gestapo tras una disputa con Heinrich Himmler, mano derecha de Hitler y jefe de las fuerzas de élite SS.

Poco antes del final de la guerra, Von Braun puso a salvo los documentos más importantes de la investigación alemana sobre cohetes. Con éstos pudo comenzar a negociar con los estadunidenses, inmersos ya en una carrera con los soviéticos para conseguir información sobre las tecnologías desarrolladas por los nazis.

En un informe escrito entre mayo y junio de 1945, Von Braun ya había prometido a Estados Unidos la llegada a la Luna, poniéndose al servicio de las fuerzas estadunidenses junto con 115 miembros de su equipo de científicos.