También obtuvo títulos importantes como el de Peso Ligero de la WWF, que mantuvo a lo largo de casi tres años –récord aún vigente–, convirtiéndose además en el campeón más viejo, pues casi tenía 44 años cuando perdió el cetro.

En 2015, el legendario Pedro Aguayo sufrió uno de los golpes más duros fuera de los cuadriláteros, cuando falleció el Hijo del Perro Aguayo, tras una lucha realizada en Tijuana en marzo de ese año.

Quiero irme este año para no causar pena, estoy lastimado, pero continúo entrenando porque me apego a las reglas y quiero luchar al tú por tú contra quien sea , dice convencido el Perro Aguayo, quien asegura que no puede estar inactivo, me gusta andar en chinga, y puedo asegurar que voy a morir como un guerrero del ring , se lee en una entrevista publicada por La Jornada en 2000.

Prosigue: Con 54 años y en el ocaso de su carrera, asegura que los triunfos obtenidos en este deporte han sido satisfactorios; entre éstos destacan las cien cabelleras y las 20 máscaras que ha arrebatado a sus rivales. Espero concluir mi ciclo con luchas contra los rudos, para demostrarles quién es el mejor , comentó, pero omitió el nombre del luchador al cual quisiera despojar de la cabellera en la presente temporada.

Ataviado de traje negro, en contraste con su imagen arriba del encordado, recuerda que siempre le gustó el deporte: “Llegué a practicar futbol, beisbol y lucha olímpica, ahí conocí al Diablo Velasco, quien me convenció de entrenar de tiempo completo en esa disciplina y con el transcurso de los días me dijo: ‘tú puedes ser alguien en la lucha libre nacional’; me lo creí y aquí estoy”.

