Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Lunes 24 de junio de 2019, p. 5

María del Rosario Espinoza sabe lo que es ganar o perder, ha vivido en diferentes ocasiones esa sensación y lo asimila con tranquilidad sin perder el piso. No se desanima de haber quedado fuera por segunda vez de los Juegos Panamericanos como le sucedió ayer al ser vencida por Briseida Acosta con punto de oro (2-1), en el combate entre las dos mejores exponentes de la división de más de 67 kilogramos en el taekwondo.

No hay enojo en la tres veces medallista olímpica y mundial al perder en un combate limpio y en un día no tan bueno para la sinaloense al enfrentar a su paisana Briseida, la que seguramente, por que no hay otra más, será quien la suceda, en esa categoría olímpica y la de menos de 73 kilogramos, donde María ha saboreado ambos podios.

La oriunda de La Brecha atendió a este medio después de que personal de seguridad impidió el ingreso a las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), por órdenes de José Luis Onofre que nadie pasara , informó la coordinadora de recepción, Felipa Valencia.

En la evaluación interna asistieron Ana Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; Israel Benítez, subdirector de calidad para el deporte; Luz María Chávez, directora de becas, y el presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, Raymundo González, involucrados en las cuatro investigaciones que llevan a cabo la Secretaría de la Función Pública por presunta corrupción en la triangulación de recursos y usurpación de funciones, entre otros, con el Fondo Nacional para el Deporte (Fodepar).