Domingo 23 de junio de 2019

Tijuana, BC., Todos los días, por El Chaparral –el túnel peatonal que conecta a esta ciudad con California– regresan a México familias completas, varones solos, mujeres con niños, decenas de centroamericanos que deberán esperar en México su siguiente cita con un juez de migración del vecino país del norte.

Una familia guatemalteca, papá, mamá y dos hijos de 7 y 10 años, llegaron a Tijuana luego de cuatro días de espera en las congeladoras de Estados Unidos. Consiguieron que les agenden una cita para pedir asilo. Y se las dieron, pero para el próximo 12 de diciembre. Deberán esperar seis meses en esta ciudad.

Rolando Díaz, padre de esta familia, asegura que los mexicanos los han tratado bien, pero considera que el gobierno de López Obrador no sabe lo que está haciendo al permitir que los migrantes esperen la cita en México.

No nos dejan trabajar, yo tengo dos niños y si no tengo cómo darles de comer, me van a obligar a robar y eso no quiero . En su retorno, el Instituto Nacional de Migración les expidió un permiso, pero sólo de estadía, no para trabajar. Vienen de cuatro días en Estados Unidos donde se sintieron trata-dos peor que perros: no nos dejaban bañarnos, nos daban una galleta salada para comer . Y en la explanada de El Chaparral se sienten, dicen, en el desamparo.

Su esposa, Luz Díaz, dice que lo urgente es buscar dónde quedarse porque no tienen dinero ni para comer, y para ella un albergue no es opción, ya que le han dicho que el trato ahí es peor que el que recibieron en Estados Unidos.