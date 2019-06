Es una nueva decepción para la escudería italiana, que la víspera perdió su recurso encaminado a que le fuese restituida la victoria en el precedente Gran Premio en Canadá luego de haber recibido una sanción de cinco segundos.

El mexicano Sergio Pérez y su coequipero del Racing Point, el canadiense Lance Stroll, no pudieron superar los problemas de balance y desgaste de neumáticos; ambos se quedaron en la primera parte de la clasificación y partirán desde los puestos 14 y 18.