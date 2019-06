Agencias

Charlotte. La isla de Martinica no tiene liga profesional de futbol. No están afiliados a la FIFA, lo cual complica su planeación y presupuesto para competir en la Copa Oro de la Concacaf. Para viajar a Estados Unidos, donde se desarrolla el torneo de la región, deben pasar la charola con los ciudadanos de su país, con 380 mil habitantes, para reunir fondos y poder viajar. En el equipo de 23 convocados, sólo hay seis profesionales, quienes juegan en ligas de Europa y en la MLS. Ellos se encargan de recolectar guantes, camisetas y botines que ya no usan sus compañeros en los clubes que militan para compartirlos en la selección caribeña.

Necesitaban reunir 350 mil dólares para poder acudir a la Copa Oro, pero sin recursos tuvieron que pedir el apoyo de la población en Martinica, menos de un dólar por habitante y lograron la meta. Es una selección que sufraga sus propios gastos y acude a lo que para ellos representa su Mundial .