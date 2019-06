La novela Imperio, de Héctor Zagal, en la que está basada la adaptación teatral, ha permitido, gracias a su investigación histórica, documentar los últimos tres días de vida de Maximiliano. En ese sentido, asegura Godoy, se respeta mucho el texto , al tiempo que le ha permitido enriquecer el monólogo.

Maximiliano sabe que será ejecutado, conoce su destino y eso lo lleva a una reflexión profunda de su paso por México . Además, padecer disentería, era un hombre casi agónico que sólo era tratado con opio o láudano, que también es un opioide, así que, medio alucinando también está .

De las libertades permitidas en el transcurso de la escenificación, agrega, “había un texto que estaba en tercera persona, que es Maximiliano hablando o recordando a Concha Sedano, La India Bonita, su amante; y lo puse directamente como si estuviera hablándole; hago aparecer el fantasma o la alucinación de Sedano. Entonces él sostiene un diálogo con ella. Estaba escrito de otra manera, pero descubrí que él le hablaba”.

Orondo, Godoy comparte que el autor, Zagal, quien estaba en esa función, le mandó un mensaje al director Rodrigo González, en el que, con una frase, le reconoció tal cambio: ¡Tenemos Maximiliano! .