Le Castellet. La temporada 2019 de la Fórmula 1 parece complicarse para el mexicano Sergio Pérez y su coequipero del Racing Point, el canadiense Lance Stroll, pues lejos de mejorar los bólidos, no encontraron el balance para un mejor ritmo en los ensayos libres del Gran Premio de Francia, donde han dominado los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y el británico Lewis Hamilton.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue tercero, justo por delante de su compañero de escudería, el alemán Sebastian Vettel, el británico Lando Norris (McLaren) y el holandés Max Verstappen (Red Bull).

Un incidente de Hamilton atrajo toda la atención: Una salida de pista que no habría tenido trascendencia si al volver al trazado no hubiera molestado a Verstappen, que venía por detrás. Los comisarios investigaron la maniobra, pero no determinaron ninguna sanción.

En cierta medida recordó al incidente del último Gran Premio de Canadá entre Vettel y el propio Hamilton, que hizo correr ríos de tinta por la penalización de cinco segundos al piloto de Ferrari, lo que provocó que perdiera la carrera en favor del vigente campeón.

Y justamente la Federación Internacional del Automóvil rechazó ayer el recurso de la Scuderia contra la sanción a Vettel.