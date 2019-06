Retomó: “Estoy profundamente agradecido, pero no soy adepto a esta autocomplacencia. Allá por 2004 que me llevé a mis hijos y a Sofía a Nueva York a ver los caminitos del teatro; escribí un poema del que les cito algunos pedacitos: Y bien mis hijos tres mi testamento, yo nunca he sido práctico ni serio y sin fortuna el más afortunado. Dueño de nada voy al cementerio encuerado, feliz, enamorado –tenía dos nietos en áquel entonces. Me pagan por jugar y voy diciendo: yo no soy mi futuro, yo no soy mi pasado, yo estoy siendo, yo me siento inmortal cada mañana, como Santo Tomás, porque me veo en las largas pestañas de Emiliana y el fruncido entrecejo de Mateo”.

Entre otros versos, prosiguió, una caja de pino muy barata y algo será de mí la yerba fresca que nutrirá mi pudrición sensata en vez de pervivir momia grotesca. Y el epitafio que estarán pensando, por favor, no una frase almibaral, se acabó la función no estén chingando, el que me vio, me vio, no queda nada. Así es como me catalogo y me veo .

Bonilla agregó: No pretendo ser estatua para que me caguen los pajaritos, simplemente amo la vida profundamente. Tengo la enorme suerte de haber encontrado a mi mujer, llevo 38 años de convivencia con ella, tengo unos hijos a los que amo y siete nietos .

Antes de la proyección, los funcionarios entregaron un reconocimiento a Héctor Bonilla, sobre quien Alejandro Pelayo expuso: Desde finales de la década de los 60 siempre hemos estado pendientes de tu presencia actoral en películas muy significativas. Admiramos a tu generación del teatro universitario y de Bellas Artes, época llena de vida y esperanza por el cambio cultural de nuestro país .