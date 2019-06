M

al de archivo eterno retorno de lo igual. Compulsión a la repetición. Dolor y desgarramiento. En estos difíciles momentos, la larga lista de injusticias del país crece de manera galopante. En el contexto internacional la violencia verbal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza volverse real.

La pobreza y aun la miseria no excluyen la dignidad, lo mismo ayer que hoy en la casta. Esa casta que heredamos y requerimos para enfrentar nuestro idealismo mágico al pragmatismo propiciador del hambre de los marginales, los migrantes, unidos como consecuencia a la violencia extrema. ¿Dónde está nuestra dignidad? Porque este ‘‘detalle” tiene seguramente milenios de formación secreta, y no es precisamente con esquemas económicos, a base de estadísticas, como se pueden encontrar los hilos que nos llevan a través de la magia, sea nacional, sensorial, climática, educativa, sexual, hasta su raíz.

El migrante se pone en las botas del vencido –El Quijote– y se siente atraído y hasta cautivo por lo que dice y no dice; lo que sugiere, entresaca, hurga e ironiza traduciendo caracteres y perfiles que para nosotros mismos, sus fraternos de otras ciudades y latitudes patrias, se nos aparecen como distintos, indescifrables. Sí, distintos incluso como símbolo, cultural y entidad social. Con unas tradiciones, gustos, cocina y preferencias que no sabemos interpretar; fiestas que no entendemos, pero sorprenden al margen de las condiciones sociopolíticas, desfavorables para ellos.