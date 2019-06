La medida significa que Neymar puede usar las propiedades, pero no venderlas. La agencia tributaria de Brasil no respondió a una solicitud de comentarios, mientras la portavoz del futbolista no se refirió al asunto.

Según el periódico deportivo, el agente Pini Zahavi, implicado en su traspaso récord de 222 millones de euros hace dos años, podría propiciar el regreso del delantero a España.

Todo creció tras el discurso del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, quien advirtió que no tolerará un comportamiento irresponsable de los jugadores.

Me he dado cuenta de que son necesarios cambios, si no, no vamos a ninguna parte , declaró Nasser Al Khelaifi; “los jugadores van a tener que asumir sus responsabilidades todavía más que antes.

Debe ser completamente diferente. Van a tener que hacer más, trabajar más. No están aquí para pasárselo bien. Si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! No quiero más comportamientos de estrellas , apuntó el empresario.

Las palabras de Nasser Al-Khelaifi fueron interpretadas por diversos medios como una advertencia a Neymar.

Globoesporte, medio brasileño especializado en deportes, publicó que ya existen conversaciones para un eventual retorno de Neymar al Barcelona.