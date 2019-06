La directiva ha hecho un esfuerzo de traer a la gente que estábamos buscando. Los noto con buen ánimo y quizá lo único es que todavía hay gente en selección y todavía no estamos completos, hay algunos que no están listos para iniciar, como los tres lastimados que tenemos , señaló Ambriz al iniciar la pretemporada de los esmeraldas, ayer en esta ciudad.

León, Gto., Ignacio Ambriz, renovado como estratega del León para dos años más, señaló que el logro de haber terminado líder el torneo Clausura 2019 debe quedar atrás y se mostró satisfecho por la manera en que la directiva le ha permitido armar el equipo para el torneo Apertura 2019, aunque el plantel aún no está completo.

Destacó la renovación del equipo respaldada por la directiva. Te alimenta al saber que el compromiso y el apoyo sigue existiendo .

Respecto del tema de los refuerzos, dijo que después de Ismael Sosa, Leo Ramos y Jesús Godínez, les pedí otra parte más, un contención mixto que se está viendo la posibilidad de traer. Era la parte que teníamos. Yo buscaba traer gente del futbol mexicano, no de afuera porque luego es el periodo de adaptación .