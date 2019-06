D

espués de vivir en México desde 1971 y escribir aquí sus 21 libros y dirigir tres películas, Fernando Vallejo (1942) decidió regresar a Colombia. Dice que para siempre. No pudo soportar el dolor que le causó la muerte de su compañero David Antón a fines de 2017.

Pero regresó encarnado en quien, luego de ser presidente de su país, se convirtió en dictador que se propuso realizar el trabajo más noble: liberar a Colombia de sí misma, de todos los males que generaban sus 47 millones de habitantes ‘‘atropelladores, paridores, carnívoros, cristianos’’. Todos ellos abusaron de la paciencia del sátrapa.

Y para que no siguieran viviendo en la impunidad ‘‘de fiesta en fiesta sentados en sus culos viendo darle patadas a un balón’’, fusiló a los ex presidentes, a todos los legisladores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, ex integrantes de la guerrilla, a los paramilitares.

Igualmente a 10 mil motociclistas que lo desafiaron con un paro. El dictador los consideraba una plaga. Aunque menos que las tres religiones monoteístas, a las que desenmascara y muestra las mentiras doctrinales sobre las cuales se sostienen.