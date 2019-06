¿A

lguien podría explicarle a Porfirio Muñoz Ledo que el Presidente al que hay que resistir hasta vencer se llama Donald, no Andrés Manuel? Vale recordar que el lunes de esta semana Trump iba a ejecutar la amenaza de aplicar un tarifazo sobre todas las exportaciones mexicanas, desde el aguacate hasta las partes de automóviles. Una laboriosa, complicada negociación de los representantes que designó López Obrador, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, consiguió suspender lo que hubiera sido un golpe muy duro para la economía nacional. Los síntomas ya se percibían: la moneda nacional había iniciado una caída libre desde los 18 pesos y fracción a más de 20. Pero lo peor estaba por venir. El golpe estaba calculado para quebrar a una economía que pasa por un periodo de fragilidad, con los pronósticos de crecimiento en contra de instituciones internacionales, inclusive del Banco de México, y las agresivas calificaciones de los burós de crédito. En esas circunstancias era prioritario detener la creciente turbulencia. Los negociadores mexicanos, siguiendo instrucciones presidenciales, arrancaron un acuerdo a los estadunidenses. Nadie dijo que fuera el mejor, sino el posible. Probablemente Trump no se hubiera decidido a asestar el golpe, por el grave daño que causaría a su propio país, él quiere la relección no perderla. Pero el gobierno mexicano no podía cruzarse de brazos y apostar a sus mudanzas de humor. Se logró tiempo para intentar una hazaña: 45 días para disminuir la ola de migrantes centroamericanos. La controvertida Guardia Nacional hará su debut, sin experiencia. López Obrador designó un comité, nombró como coordinador a Ebrard, y la región ya está siendo vigilada. Este viernes, de haberse consumado el amago, tendríamos frente a nosotros un escenario lamentable: empresas despidiendo gente al por mayor. Por otro lado, iría en picada el Almonomics, el proyecto económico-social del Presidente. Todavía falta negociar el siguiente capitulo, si falla la Guardia Nacional: el esquema del tercer país seguro lo quiere Trump para echar a nuestro territorio a todos los migrantes, o el primer país de asilo, favorecido por México, que conlleva un acuerdo regional, a fin de que los migrantes se distribuyan entre los países vecinos. Cuento corto: no ocurrió el desastre económico que se preveía para el lunes de esta semana, el peso ha ido recuperándose y hay un espacio que podría prolongarse a más de 45 días para seguir negociando.