El gobierno estatal pareciera que no está brindando el apoyo correspondiente, porque no me han hablado. Necesito ver al médico y otras cosas , refirió luego de que se acogió al sistema de protección federal.

De acuerdo con los reportes, al vehículo del comunicador se le cerraron dos camionetas. Fue llevado con violencia a una casa de seguridad, cerca del puerto de Veracruz o de Boca del Río.

Me taparon los oídos con servilletas y papel sanitario, me vendaron los ojos y me ataron las manos. Me mantuvieron desnudo en un cuarto mucho tiempo. Sufrí vejaciones, patadas, golpes en la cabeza, sobre todo en el oído , relató.

Miranda Cogco, de 53 años de edad, relató a Notimex que aproximadamente a la 1:30 de este jueves sus captores decidieron trasladarlo a otra casa de seguridad.

“Según me iban a cambiar de casa, pero para mí que me iban a dar piso (ejecutar) en un camino de terracería que está ahí detrás de… por Villarín. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que andaban patrullando notaron que un vehículo se había metido a la terracería a esas horas y les resultó sospechoso. Lo siguieron, se armó la balacera, yo me tiré del asiento al piso del coche. Ninguna bala me pegó. Los malhechores huyeron al monte y fui rescatado”.

El periodista se encuentra en su casa, desde donde transmitió un mensaje esta mañana en Noticias a Tiempo, luego de declarar ante el Ministerio Público. Afirmó que los delincuentes le dijeron que lo secuestraron por chismoso .

Marmiko –sobrenombre que utilizó cuando fue Rey Feo del carnaval de Veracruz en 2012– ejerce el periodismo desde hace 33 años, nueve como independiente.