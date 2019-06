No hay favoritismo, ni amiguismo. Yo competí, me gané mi lugar y así son las cosas , afirmó a su llegada al aeropuerto capitalino procedente de Guadalajara para cumplir compromisos de la fundación que lleva su nombre.

Con más de 20 años de trayectoria, la también doble medallista mundial no quiso entrar más en polémica con los reclamos de la monarca centroamericana Carolina Mendoza, quien ha señalado en su cuenta oficial de Twitter que le quitaron su lugar tras quedar fuera en trampolín tres metros individual y en sincronizados para favorecerla a ella y Melany Hernández luego del control interno a puerta cerrada realizado en León, ni de la exclusión de los campeones continentales Rommel Pacheco y Jahir Ocampo a la justa peruana por Yahel Castillo y Juan Celaya.