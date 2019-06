Este trofeo significa mucho por todo lo que he pasado , afirmó Nadal en su conferencia de prensa, con la Copa de los Mosqueteros a su lado.

No puedo explicar mis emociones , dijo Nadal, segundo preclasificado del torneo, que se dejó caer de espaldas tras el último punto sobre la arcilla, ensuciando su camiseta amarillo fosforescente, y se limpió las lágrimas durante la ceremonia del triunfo.

Ha sido un año complicado en términos de lesiones. Si uno se va llevando bofetadas continuadas, va quedando herido. He pasado momentos que he estado herido mentalmente por todas las cosas que me estaban pasando físicamente , señaló.

Gracias a mi equipo, y también a mi ilusión y mi fuerza, se ha conseguido estas últimas cuatro semanas revertir una situación complicada. Se ha hecho desde valorar cada pequeña mejora, sin esperar grandes avances drásticos. No creo en los avances mágicos porque no los asumes. Creo en los pasitos adelante, es el trabajo que he sido capaz de hacer. Cada semana mejor, cada partido mejor , explicó el mallorquín que arribó a París con el título de Roma.

Sobre la final ganada este domingo ante Thiem admitió que enfrentó al rival más difícil del torneo, pero el momento clave del partido fue el inicio del tercer set, donde el español tomó una ventaja que le terminó de dar confianza para el triunfo, justo después de haber perdido el segundo set.

Thiem, de 25 años que llegó al torneo como el cuarto preclasificado y superó al número uno del escalafón mundial Novak Djokovic en las semifinales, buscaba conseguir su primer título de un major en esta reedición de la final de 2018 en París. Pero nuevamente, no pudo derrocar a Nadal.