Jueves 6 de junio de 2019, p. a12

Luego de que la Federación Mexicana de Natación canceló el nombramiento de miembro honorario a Nelson Vargas y lo expulsó del organismo, el legendario entrenador y promotor del deporte sostuvo que actuará en consecuencia a esta represalia por los señalamientos de corrupción que ha hecho contra la gestión de Kiril Todorov, presidente de FMN.

Lo que más me impresiona, es que la Federación diga que es una comisión de honor y justicia la que me sanciona. ¿Cuál honor y cuál justicia? Ni siquiera me citaron para comparecer y hacer mi defensa , cuestionó Vargas Basáñez, tras enterarse de su expulsión por los documentos que la FMN hizo circular ayer por las redes sociales.

Vargas, quien aporta prácticamente a la mitad de nadadores mexicanos que competirán en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, señaló que no sólo no se retractará de las denuncias públicas que ha hecho en el sentido de que hay corrupción en la administración de Todorov, quien vive con recursos federales que recibe para la FMN a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sino que prepara las pruebas necesarias para actuar de manera legal.