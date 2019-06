U

na lección.

“Aquellos años –recodaba Conchita– eran regidos, en lo taurino, por el general Maximino Ávila Camacho; en tanto, la torería se había dividido en dos bandos: toreros y ganaderos, lo que, recuerdo, se conoció como el Pacto de San Martín Texmelucan.

“Por un lado, se encontraban como líderes Chucho Solórzano y Fermín Armillita con algunos novilleros, y los ganaderos de Tlaxcala y La Punta, y por el otro, eran cabezas Lorenzo Garza y Luis Castro El Soldado, con San Mateo y Torrecilla y algunos otros noveles.

“Yo –relató Conchita–, debido a que toreaba con todos, gracias a la distinción que me hacían por ser rejoneadora, señorita y extranjera, quedé al margen de las discusiones, de las cuales me enteraba vagamente. Comprendí que los gestos altruistas no siempre eran sinceros y así teníamos a una seudofigura protegiendo a toreros de tercer orden, no por espíritu de caridad, sino por quitarle el puesto a un rival más peligroso. También me enteré por aquel entonces, de lo del túnel, una maniobra por la cual taurinos poco escrupulosos pagaban a las cuadrillas menos de lo que por ley debían, obligándolas, al mismo tiempo, a que firmaran recibos por la cantidad estipulada por la Unión o no toreaban. Al túnel iban, pues, casi todos.

“Regenteaba los destinos de El Toreo Tono Algara, cuando fue citado una tarde a la Unión de Matadores, para solucionar un caso grave. Se terminaba la temporada y la empresa no había cumplido con anunciar a un novillero.

“Yo nunca había ido a la Unión, pero aquel día, no recuerdo por qué, Ruy me llevó a que la conociera. Así, aconteció que asistimos a la última parte de la discusión que sostuvo Tono con los representantes del novillero. Algara, defendiendo los intereses de la empresa, demostraba la imposibilidad de anunciar al muchacho que tan rotundamente fracasara al principio de la temporada y que no pretendía, con sus exigencias, sino sacarle dinero a la empresa.

“–Si procediese de buena fe –decía nuestro amigo–, no hubiera esperado hasta hoy, antevíspera de la corrida, para presentar su queja. Lo que más debería exigir, y estoy de acuerdo con ello, es una nueva oportunidad para el año entrante; para eso le firmaré, si quiere, dos novilladas.